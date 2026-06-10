Loubressac

Concert Univers Brassens

Place du Foirail Loubressac Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 21:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Le Groupe Univers Brassens mêle son univers à celui de grands noms de la chanson française, tout en gardant un style qui lui est propre

Le Groupe Univers Brassens mêle son univers à celui de grands noms de la chanson française, tout en gardant un style qui lui est propre. Dans chacun de ses concerts le Groupe Univers Brassens rend hommage, avec respect et passion, à des maîtres d’œuvre de ce patrimoine culturel, en les croisant avec des auteurs plus confidentiels ou injustement méconnus qui ont en commun de faire partie de la grande communauté des amis.es de Georges Brassens , d’être en résonnance avec l’esprit du Groupe. Grâce à la poésie des textes chantés et la qualité musicale des instrumentistes, il transporte les spectateurs dans de belles émotions et invite le public à reprendre en choeur les refrains connus dans un véritable concert en partage

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Place du Foirail Loubressac 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 18 30

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English :

The Groupe Univers Brassens blends its universe with that of the great names of French chanson, while retaining its own distinctive style

L’événement Concert Univers Brassens Loubressac a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Dordogne