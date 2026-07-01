Informations pratiques

Loubressac

Festival L’envolée musicale « Quatuors PARISII»

Loubressac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

L'association Les Grives musiciennes a pour objet de concourir à la mise en valeur du patrimoine artistique musical dans le département du Lot et alentour, avec un accent mis sur le répertoire de musique de chambre

L'association Les Grives musiciennes a pour objet de concourir à la mise en valeur du patrimoine artistique musical dans le département du Lot et alentour, avec un accent mis sur le répertoire de musique de chambre. Elle met à l'honneur pour ce concert le Quatuor Parisii, créé au début des années 80 par quatre étudiants du conservatoire National Supérieur de Paris

Forts de leur exigence commune à la fois d’excellence et d’éclectisme, les musiciens du Quatuor Parisii déploient au fil des ans un répertoire d’une impressionnante envergure et une qualité d’interprétation rarement égalée, qui les placent sans équivoque dans la cour des plus grands. Ils attachent également beaucoup d’importance à soutenir la création et ils ont ainsi contribué à révéler nombre de compositeurs contemporains

Nicolas Garrigue à l'alto

Karine Jean Baptiste au violoncelle

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Loubressac 46130 Lot Occitanie +33 6 16 29 37 31

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English :

The purpose of the association Les Grives musiciennes is to contribute to the promotion of the musical heritage in the Lot department and the surrounding area, with an emphasis on the chamber music repertoire.

L’événement Festival L’envolée musicale « Quatuors PARISII» Loubressac a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Vallée de la Dordogne