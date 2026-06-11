Pays d’Art et d’Histoire Visite flash Un patrimoine à croquer Loubressac jeudi 6 août 2026.

Loubressac

Pays d’Art et d’Histoire Visite flash Un patrimoine à croquer

Loubressac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06 20:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Dans le cadre du marché gourmand, venez découvrir le village de Loubressac qui domine les vallées de la Dordogne et de la Bave.

Arpentez les ruelles et remonter le temps avec notre guide conférencier.

Dans le cadre du marché gourmand, venez découvrir le village de Loubressac qui domine les vallées de la Dordogne et de la Bave.

Arpentez les ruelles et remonter le temps avec notre guide conférencier.

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Loubressac 46130 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr

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English :

As part of the gourmet market, come and discover the village of Loubressac, which overlooks the Dordogne and Bave valleys.

Walk through the narrow streets and step back in time with our guide-lecturer.

L’événement Pays d’Art et d’Histoire Visite flash Un patrimoine à croquer Loubressac a été mis à jour le 2026-06-11 par VD Pays Art & Histoire