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Exposition Peintures de l’ACL de Gramat place du Foirail Loubressac

Exposition Peintures de l’ACL de Gramat place du Foirail Loubressac

Exposition Peintures de l’ACL de Gramat place du Foirail Loubressac mardi 11 août 2026.

Lieu : place du Foirail

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 46130 Loubressac

Département : Lot

Début : mardi 11 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Loubressac

Exposition Peintures de l’ACL de Gramat

place du Foirail Salle des Fêtes Loubressac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:00:00
fin : 2026-08-16 18:30:00

Date(s) :
2026-08-11

Berchot Monique, Duhamel Martine, Galuchko Galina, Lasserre Annie, Saltel-Bayol Marie-Line et Laurensou René vous proposent leurs travaux récents dans des techniques variées acrylique, gouache et collages poétiques

Berchot Monique, Duhamel Martine, Galuchko Galina, Lasserre Annie, Saltel-Bayol Marie-Line et Laurensou René vous proposent leurs travaux récents dans des techniques variées acrylique, gouache et collages poétiques

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place du Foirail Salle des Fêtes Loubressac 46130 Lot Occitanie +33 6 76 84 00 33 

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English :

Berchot Monique, Duhamel Martine, Galuchko Galina, Lasserre Annie, Saltel-Bayol Marie-Line and Laurensou René offer you their recent works in various techniques: acrylic, gouache and poetic collages

L’événement Exposition Peintures de l’ACL de Gramat Loubressac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne

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