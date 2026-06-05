Exposition Peintures de l’ACL de Gramat place du Foirail Loubressac
Exposition Peintures de l’ACL de Gramat place du Foirail Loubressac mardi 11 août 2026.
Loubressac
Exposition Peintures de l’ACL de Gramat
place du Foirail Salle des Fêtes Loubressac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:00:00
fin : 2026-08-16 18:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Berchot Monique, Duhamel Martine, Galuchko Galina, Lasserre Annie, Saltel-Bayol Marie-Line et Laurensou René vous proposent leurs travaux récents dans des techniques variées acrylique, gouache et collages poétiques
Berchot Monique, Duhamel Martine, Galuchko Galina, Lasserre Annie, Saltel-Bayol Marie-Line et Laurensou René vous proposent leurs travaux récents dans des techniques variées acrylique, gouache et collages poétiques
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place du Foirail Salle des Fêtes Loubressac 46130 Lot Occitanie +33 6 76 84 00 33
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English :
Berchot Monique, Duhamel Martine, Galuchko Galina, Lasserre Annie, Saltel-Bayol Marie-Line and Laurensou René offer you their recent works in various techniques: acrylic, gouache and poetic collages
L’événement Exposition Peintures de l’ACL de Gramat Loubressac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne