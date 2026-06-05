Exposition Peintures de l’ACL de Gramat place du Foirail Loubressac mardi 11 août 2026.

Loubressac

Exposition Peintures de l’ACL de Gramat

place du Foirail Salle des Fêtes Loubressac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 14:00:00

fin : 2026-08-16 18:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Berchot Monique, Duhamel Martine, Galuchko Galina, Lasserre Annie, Saltel-Bayol Marie-Line et Laurensou René vous proposent leurs travaux récents dans des techniques variées acrylique, gouache et collages poétiques

Berchot Monique, Duhamel Martine, Galuchko Galina, Lasserre Annie, Saltel-Bayol Marie-Line et Laurensou René vous proposent leurs travaux récents dans des techniques variées acrylique, gouache et collages poétiques

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place du Foirail Salle des Fêtes Loubressac 46130 Lot Occitanie +33 6 76 84 00 33

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English :

Berchot Monique, Duhamel Martine, Galuchko Galina, Lasserre Annie, Saltel-Bayol Marie-Line and Laurensou René offer you their recent works in various techniques: acrylic, gouache and poetic collages

L’événement Exposition Peintures de l’ACL de Gramat Loubressac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne