Loubressac

Exposition d’art contemporain- un monde à part

Presbytère Loubressac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Le dialogue poétique entre les sculptures habitées de Gérard Cambon et les dessins vibrants de Katia Maire

Le dialogue poétique entre les sculptures habitées de Gérard Cambon et les dessins vibrants de Katia Maire. Une immersion dans deux imaginaires singuliers où la matière se fait conte et le trait, émotion pure

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Presbytère Loubressac 46130 Lot Occitanie +33 6 82 65 71 12

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English :

The poetic dialogue between the inhabited sculptures of Gérard Cambon and the vibrant drawings of Katia Maire

L’événement Exposition d’art contemporain- un monde à part Loubressac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne