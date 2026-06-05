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Exposition d’art contemporain- un monde à part Loubressac

Exposition d’art contemporain- un monde à part Loubressac

Exposition d’art contemporain- un monde à part Loubressac vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Presbytère

Ville : 46130 Loubressac

Département : Lot

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Loubressac

Exposition d’art contemporain- un monde à part

Presbytère Loubressac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Le dialogue poétique entre les sculptures habitées de Gérard Cambon et les dessins vibrants de Katia Maire

Le dialogue poétique entre les sculptures habitées de Gérard Cambon et les dessins vibrants de Katia Maire. Une immersion dans deux imaginaires singuliers où la matière se fait conte et le trait, émotion pure

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Presbytère Loubressac 46130 Lot Occitanie +33 6 82 65 71 12 

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English :

The poetic dialogue between the inhabited sculptures of Gérard Cambon and the vibrant drawings of Katia Maire

L’événement Exposition d’art contemporain- un monde à part Loubressac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne

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