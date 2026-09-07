Concert uNopia à Guilly, Eglise Saint-Martin, Guilly
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Martin · Guilly
Informations pratiques
Concert uNopia à Guilly Dimanche 20 septembre, 17h30 Eglise Saint-Martin Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Récital de piano solo par Guilhem Fabre, pianiste itinérant.
Vivez un concert de musique classique grâce au camion-scène uNopia. Au programme : Vive la danse avec des oeuvres musicales de Tchaïkovsky, Stravinsky, Ravel et Prokofiev.
Eglise Saint-Martin 6 rue des Écoles, 45600 Guilly Guilly 45600 Loiret Centre-Val de Loire 02 34 52 02 45 http://www.belvedere-valdesully.fr https://www.facebook.com/belvederevaldesully Guilly, charmant village en bord de Loire. Parking
Récital de piano solo par Guilhem Fabre, pianiste itinérant.
©uNopia
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