Visite libre au Musée, Domaine de La Chesnaye – Musée des Ponts et Chaussées, Guilly

Informations pratiques

Visite libre au Musée 19 et 20 septembre Domaine de La Chesnaye – Musée des Ponts et Chaussées Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le musée des Ponts et Chaussées à Guilly est un musée unique en France, aménagé au Domaine de la Chesnaye, dans une ancienne ferme construite par Ferdinand de Lesseps, le célèbre créateur du Canal du Suez. Le Domaine de La Chesnaye a reçu le label « Maison des Illustres » en 2015.

Redécouvrez l’histoire des routes, ponts, canaux, ports et phares ainsi que des métiers, du cantonnier à l’ingénieur ! De drôles d’engins et outils susciteront l’intérêt et la curiosité des petits et des grands. Le musée met en valeur un important travail de sauvegarde entrepris depuis plus de 20 ans par des bénévoles de la FNASCE (Fédération Nationale des Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide), du Ministère de la Transition Écologique et des bénévoles de l’association Amis du Domaine de La Chesnaye. Deux nouvelles salles ont été ouvertes récemment : une dédiée à l’histoire des métiers et ouvrages d’art des voies navigables en France et l’autre salle entièrement dédiée à Ferdinand de Lesseps. Le domaine de La Chesnaye est désormais agrémenté d’un jardin botanique.

Domaine de La Chesnaye – Musée des Ponts et Chaussées 31 Route de la Chesnaye, 36150 Guilly, France Guilly 36150 Indre Centre-Val de Loire 0254497932 http://musee-empe.fnasce.fr Les « Ponts et Chaussées », auxquels a succédé l’Équipement, est une des plus vieilles administration de France. Elle a construit les infrastructures publiques et aménagé le territoire français. Ses compétences et champs d’action ont été très variés, des routes aux tunnels, des ports aux voies navigables, de la météorologie à l’aviation civile et de l’urbanisme au permis de conduire.

Le musée des Ponts et Chaussées et de l’Équipement retrace l’histoire et la richesse de ses collections et en font aujourd’hui un musée unique en son genre en France et sans réelle concurrence en Europe.

Le musée des Ponts et Chaussées à Guilly est un musée unique en France.

©Office de Tourisme des Champs d’Amour