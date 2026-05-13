Concert « Ursa Pops », Musée Fenaille, Rodez

Concert « Ursa Pops » Samedi 23 mai, 22h00 Musée Fenaille Aveyron

Gratuit, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00

Avec Up, son premier album, Ursa Pops déploie une pop électrique et habitée, où se mêlent l’énergie du rock indépendant, les nappes du shoegaze et l’esprit lo-fi des débuts. Entre tensions noisy et éclats mélodiques, le groupe construit un univers riche en contrastes, à la fois rugueux et lumineux, immédiat et profondément travaillé. Chanté en français comme en anglais, souvent en retrait derrière les guitares, Up cultive une émotion singulière, entre mélancolie diffuse et élans lumineux.

Musée Fenaille 14 Place Eugene Raynaldy, 12000 Rodez, France Rodez 12000 Aveyron Occitanie 0565738430 https://musee-fenaille.rodezagglo.fr Histoire du Rouergue, de la préhistoire au XVIe siècle.

Collection de statues-menhirs la plus importante de France.

Avec Up, son premier album, Ursa Pops déploie une pop électrique et habitée, où se mêlent l’énergie du rock indépendant, les nappes du shoegaze et l’esprit lo-fi des débuts. Entre tensions noisy et à…

©Ursa Pops