Concert variété française Les repriseuses de l’Ouest Le Rohic Pluméliau-Bieuzy
jeudi 13 août 2026 · Le Rohic · Pluméliau-Bieuzy
Informations pratiques
Pluméliau-Bieuzy
Concert variété française Les repriseuses de l’Ouest
Le Rohic La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Deux voix qui font surgir du passé ces mélodies que l’on connaît tous et qui nous collent à la peau. Les Repriseuses de l’Ouest, c’est de la reprise de chanson française comme vous n’avez jamais vu, avec beaucoup de bonne humeur, avec des grimaces derrière les sanglots, avec de l’humour caché dans les dentelles, mais surtout et toujours, avec beaucoup de tendresse.
Entrée gratuite à 17h45. .
Le Rohic La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 90 10
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English :
L’événement Concert variété française Les repriseuses de l’Ouest Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-08 par OT BAUD Communauté
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