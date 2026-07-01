Informations pratiques

Pluméliau-Bieuzy

La nuit dans les landes

Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:00:00

fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :

2026-07-13

À la tombée de la nuit, explorez la lande du Crano à la rencontre de sa faune nocturne chauves-souris, mammifères et le fascinant Engoulevent d’Europe, cet oiseau aussi discret que mystérieux.

De 21h à 23h À partir de 5 ans Prévoir une lampe. Gratuit sur inscription. .

Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy 56310 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96

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English :

L’événement La nuit dans les landes Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-06-30 par OT BAUD Communauté