Atelier créatif envoyer un souvenir de vacances pas comme les autres Saint-Nicolas-des-Eaux Pluméliau-Bieuzy

Informations pratiques

Pluméliau-Bieuzy

Atelier créatif envoyer un souvenir de vacances pas comme les autres

Saint-Nicolas-des-Eaux Office de Tourisme Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 11:00:00

fin : 2026-07-10 12:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Lors de cet atelier ludique et créatif, petits et grands réaliseront leur propre carte postale autour du thème Mes vacances dans la vallée du Blavet . Dessins, collages et souvenirs réels ou imaginaires permettront à chacun de raconter ses aventures comme les voyageurs d’autrefois.

Proposée par le Musée de la Carte Postale de Baud, cette activité invite à redécouvrir la carte postale, ancêtre des réseaux sociaux. Un moment convivial à partager en famille ou entre amis à l’Office de Tourisme de la Vallée du Blavet, à Saint-Nicolas-des-Eaux.

De 11h à 12h30 | À partir de 4 ans (enfants accompagnés) | Matériel fourni | Gratuit sans inscription. .

Saint-Nicolas-des-Eaux Office de Tourisme Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne

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L’événement Atelier créatif envoyer un souvenir de vacances pas comme les autres Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-02 par OT BAUD Communauté