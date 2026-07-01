Atelier créatif envoyer un souvenir de vacances pas comme les autres Saint-Nicolas-des-Eaux Pluméliau-Bieuzy
vendredi 10 juillet 2026 · Saint-Nicolas-des-Eaux · Pluméliau-Bieuzy
Informations pratiques
Pluméliau-Bieuzy
Atelier créatif envoyer un souvenir de vacances pas comme les autres
Saint-Nicolas-des-Eaux Office de Tourisme Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 11:00:00
fin : 2026-07-10 12:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Lors de cet atelier ludique et créatif, petits et grands réaliseront leur propre carte postale autour du thème Mes vacances dans la vallée du Blavet . Dessins, collages et souvenirs réels ou imaginaires permettront à chacun de raconter ses aventures comme les voyageurs d’autrefois.
Proposée par le Musée de la Carte Postale de Baud, cette activité invite à redécouvrir la carte postale, ancêtre des réseaux sociaux. Un moment convivial à partager en famille ou entre amis à l’Office de Tourisme de la Vallée du Blavet, à Saint-Nicolas-des-Eaux.
De 11h à 12h30 | À partir de 4 ans (enfants accompagnés) | Matériel fourni | Gratuit sans inscription. .
Saint-Nicolas-des-Eaux Office de Tourisme Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Atelier créatif envoyer un souvenir de vacances pas comme les autres Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-02 par OT BAUD Communauté
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