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Concert Vibrations 2 Espace Philippe Auguste Vernon

Concert Vibrations 2 Espace Philippe Auguste Vernon samedi 23 mai 2026.

Lieu : Espace Philippe Auguste

Adresse : 12 avenue Victor Hugo

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Vernon

Concert Vibrations 2

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Pour terminer l’année, l’association CSADN propose un spectacle mêlant musique et danse !

Au programme un concert du groupe Vibrasound , accompagné des performances des danseurs qui présenteront leurs chorégraphies sur scène

5€ tarif adulte, 10€ tarif <10 ans Réservations 06 81 96 34 67   . Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 81 96 34 67  Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Vibrations 2

L’événement Concert Vibrations 2 Vernon a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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