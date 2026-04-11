Concert Vibrations 2 Espace Philippe Auguste Vernon
Concert Vibrations 2 Espace Philippe Auguste Vernon samedi 23 mai 2026.
Vernon
Concert Vibrations 2
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Pour terminer l’année, l’association CSADN propose un spectacle mêlant musique et danse !
Au programme un concert du groupe Vibrasound , accompagné des performances des danseurs qui présenteront leurs chorégraphies sur scène
5€ tarif adulte, 10€ tarif <10 ans Réservations 06 81 96 34 67 . Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 81 96 34 67 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Vibrations 2
L’événement Concert Vibrations 2 Vernon a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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