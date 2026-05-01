Concert VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre
Concert VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre samedi 30 mai 2026.
Vic-en-Bigorre
Concert
VIC-EN-BIGORRE 1 Quai Rossignol Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Envie d’ écouter des belles mélodies jouées et chantées par 2 écoles de musiques Les Muses 65 et Vic Music ?
Un beau moment de partage sera au rendez-vous !
On vous attend nombreux !
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VIC-EN-BIGORRE 1 Quai Rossignol Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 43 05 25 mediatheque@adour-madiran.fr
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English :
Would you like to listen to beautiful melodies played and sung by 2 music schools, Les Muses 65 and Vic Music?
You’re in for a treat!
We look forward to seeing you there!
L’événement Concert Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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