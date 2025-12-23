Bal Country, L’Atelier Vic-en-Bigorre

Bal Country

L’Atelier Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-04 13:30:00

Bigorre Western Dance 65 vous invite à un bal country Débutants & Novice .

Mettez vos plus beaux costumes, enfilez vos plus belles bottes et venez danser sur un air de country.

Galette des rois offerte.

L’Atelier Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 27 27 16 bigorre.western.dance.65.vic@gmail.com

English :

Bigorre Western Dance 65 invites you to a Beginners & Novice country dance.

Put on your best costumes and boots and come and dance to country music.

Galette des rois offered.

