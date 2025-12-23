Bal Country, L’Atelier Vic-en-Bigorre
Bal Country, L’Atelier Vic-en-Bigorre dimanche 4 janvier 2026.
Bal Country
L’Atelier Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées
Début : 2026-01-04 13:30:00
fin : 2026-01-04
Bigorre Western Dance 65 vous invite à un bal country Débutants & Novice .
Mettez vos plus beaux costumes, enfilez vos plus belles bottes et venez danser sur un air de country.
Galette des rois offerte.
L’Atelier Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 27 27 16 bigorre.western.dance.65.vic@gmail.com
English :
Bigorre Western Dance 65 invites you to a Beginners & Novice country dance.
Put on your best costumes and boots and come and dance to country music.
Galette des rois offered.
