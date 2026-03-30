Les Tablées de Vic VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Les Tablées de Vic

VIC-EN-BIGORRE Place de la Halle Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-25

Le Festival de Gastronomie, Les Tablées de Vic, c’est

La mise en valeur de la culture régionale, des produits du terroir et des savoir-faire locaux.

Une expérience gastronomique inédite dans la région avec la présence des plus grands chefs français.

La rencontre de chefs talentueux et créatifs qui s’expriment durant 2 jours et créent un menu d’exception pour l’occasion.

L’esprit Sud-Ouest: de la gastronomie au divertissement !

Pendant 4 jours, les festivaliers se réunissent sous et autour de la halle, lieu emblématique de Vic-en-Bigorre et de la gastronomie, décorée et scénographie pour l’occasion, pour déguster les créations gourmandes de 16 chefs.

Chaque soir des Dj’s, des bandas et des chateurs pyrénéens vont venir animer le festival.

Programme à venir .

VIC-EN-BIGORRE Place de la Halle Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 68 68 mairie@vic-bigorre.fr

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English :

The Festival de Gastronomie, Les Tablées de Vic, is

A showcase for regional culture, local produce and know-how.

A gastronomic experience unlike any other in the region, featuring some of France?s finest chefs.

The opportunity to meet talented and creative chefs who express themselves over 2 days and create an exceptional menu for the occasion.

The Sud-Ouest spirit: from gastronomy to entertainment!

For 4 days, festival-goers will gather in and around the halle, an emblematic site for Vic-en-Bigorre and gastronomy, decorated and staged for the occasion, to sample the gourmet creations of 16 chefs.

Every evening, DJs, bandas and Pyrenean singers will enliven the festival.

L’événement Les Tablées de Vic Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65