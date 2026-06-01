Fête de la musique Place Verdun Vic-en-Bigorre
Fête de la musique Place Verdun Vic-en-Bigorre samedi 20 juin 2026.
Vic-en-Bigorre
Fête de la musique
Place Verdun Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez faire le plein de musique à Vic et laissez vous entrainer tout au long de la soirée par différents rythmes !
Au programme sur la Place de Verdun
18h 18h45 Chorale de l’Indépendante
18h45 19h30 Démo & initiation country
19h30 20h30 Chorale du Club Regain
21h DJ Icare pour faire vibrer la soirée !
Et en parallèle à 20h
Bal country à l’Espace Claude Miqueu
Restauration & buvette sur place.
Entrée libre Ambiance garantie !
Vic chante et bouge ! Venez nombreux célébrer la musique dans une ambiance conviviale et festive !
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Place Verdun Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 68 68 mairie@vic-bigorre.fr
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English :
Come and enjoy the music in Vic and let yourself be carried away by the different rhythms all evening long!
On the program on Place de Verdun
18h 18h45: Indépendante choir
6.45pm 7.30pm: Country music demo & initiation
7.30pm 8.30pm: Club Regain choir
9pm: DJ Icare to rock the party!
And at 8pm
Country ball at Espace Claude Miqueu
Catering & refreshments on site.
Free admission ? Atmosphere guaranteed!
Vic sings and moves! Come and celebrate music in a friendly, festive atmosphere!
L’événement Fête de la musique Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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