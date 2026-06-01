Fête de la musique Place Verdun Vic-en-Bigorre samedi 20 juin 2026.

Vic-en-Bigorre

Fête de la musique

Place Verdun Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez faire le plein de musique à Vic et laissez vous entrainer tout au long de la soirée par différents rythmes !

Au programme sur la Place de Verdun

18h 18h45 Chorale de l’Indépendante

18h45 19h30 Démo & initiation country

19h30 20h30 Chorale du Club Regain

21h DJ Icare pour faire vibrer la soirée !

Et en parallèle à 20h

Bal country à l’Espace Claude Miqueu

Restauration & buvette sur place.

Entrée libre Ambiance garantie !

Vic chante et bouge ! Venez nombreux célébrer la musique dans une ambiance conviviale et festive !

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Place Verdun Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 68 68 mairie@vic-bigorre.fr

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English :

Come and enjoy the music in Vic and let yourself be carried away by the different rhythms all evening long!

On the program on Place de Verdun

18h 18h45: Indépendante choir

6.45pm 7.30pm: Country music demo & initiation

7.30pm 8.30pm: Club Regain choir

9pm: DJ Icare to rock the party!

And at 8pm

Country ball at Espace Claude Miqueu

Catering & refreshments on site.

Free admission ? Atmosphere guaranteed!

Vic sings and moves! Come and celebrate music in a friendly, festive atmosphere!

L’événement Fête de la musique Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65