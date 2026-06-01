Atelier bien-être Quai Rossignol Vic-en-Bigorre
Atelier bien-être Quai Rossignol Vic-en-Bigorre mercredi 10 juin 2026.
Vic-en-Bigorre
Atelier bien-être
Quai Rossignol Médiathèque Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:00:00
fin : 2026-06-10 12:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Et si vous vous accordiez un moment rien que pour vous dans un lieu calme et inspirant ? Assistez à un atelier collectifs de bien-être et de socio-esthétique.
Un temps pour ralentir
Échanger en toute simplicité
Découvrir des astuces bien-être faciles à intégrer au quotidien
Prendre soin de soi dans une ambiance chaleureuse et conviviale
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Quai Rossignol Médiathèque Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 43 05 25 mediatheque@adour-madiran.fr
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English :
How about a moment to yourself in a calm, inspiring setting? Attend a collective well-being and socio-aesthetics workshop.
A time to slow down
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L’événement Atelier bien-être Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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