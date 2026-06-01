Audition de l’école de musique Maison des Associations Vic-en-Bigorre
Audition de l’école de musique Maison des Associations Vic-en-Bigorre mercredi 17 juin 2026.
Vic-en-Bigorre
Audition de l’école de musique
Maison des Associations 17 rue Barèrre de Vieuzac Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
L’école de musique de Vic-en-Bigorre vous invite à leur audition de fin d’année.
Un moment musical et convivial à ne pas rater avant les grandes vacances !Venez découvrir nos artistes talentueux et rencontrer l’ ensemble des professeurs. Bonne ambiance garantie
.
Maison des Associations 17 rue Barèrre de Vieuzac Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 80 04 30 27 vicmusic65500@gmail.com
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English :
The Vic-en-Bigorre music school invites you to their end-of-year audition.
Come and discover our talented artists and meet all our teachers. Great atmosphere guaranteed!
L’événement Audition de l’école de musique Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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