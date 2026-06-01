Audition de l’école de musique Maison des Associations Vic-en-Bigorre mercredi 17 juin 2026.

Vic-en-Bigorre

Audition de l’école de musique

Maison des Associations 17 rue Barèrre de Vieuzac Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

L’école de musique de Vic-en-Bigorre vous invite à leur audition de fin d’année.

Un moment musical et convivial à ne pas rater avant les grandes vacances !Venez découvrir nos artistes talentueux et rencontrer l’ ensemble des professeurs. Bonne ambiance garantie

.

Maison des Associations 17 rue Barèrre de Vieuzac Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 80 04 30 27 vicmusic65500@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Vic-en-Bigorre music school invites you to their end-of-year audition.

Come and discover our talented artists and meet all our teachers. Great atmosphere guaranteed!

L’événement Audition de l’école de musique Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65