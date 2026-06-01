Atelier impression végétale Librairie La Litote Vic-en-Bigorre
Atelier impression végétale Librairie La Litote Vic-en-Bigorre samedi 13 juin 2026.
Vic-en-Bigorre
Atelier impression végétale
Librairie La Litote 14 av. Joseph Fitte Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 16:00:00
Date(s) :
2026-06-13
La librairie La litote et Emmanuelle Williot, artiste peintre vous proposent un atelier d’impression végétale.
Les places étant limitées je vous invite à vous inscrire au plus vite par téléphone ou par mail.
L’an passé cette activité avait remporté un grand succès et un vrai plaisir pour les participants alors n’hésitez pas à tenter l’expérience.
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Librairie La Litote 14 av. Joseph Fitte Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 37 54 58 librairie.lalitote@gmail.com
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English :
La litote bookshop and painter Emmanuelle Williot offer a plant-based printing workshop.
Places are limited, so register as soon as possible by phone or e-mail.
Last year, this activity was a great success and a real pleasure for participants, so don’t hesitate to give it a try.
L’événement Atelier impression végétale Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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