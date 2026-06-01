Atelier impression végétale Librairie La Litote Vic-en-Bigorre

Vic-en-Bigorre

Atelier impression végétale

Librairie La Litote 14 av. Joseph Fitte Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13

La librairie La litote et Emmanuelle Williot, artiste peintre vous proposent un atelier d’impression végétale.

Les places étant limitées je vous invite à vous inscrire au plus vite par téléphone ou par mail.

L’an passé cette activité avait remporté un grand succès et un vrai plaisir pour les participants alors n’hésitez pas à tenter l’expérience.

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Librairie La Litote 14 av. Joseph Fitte Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 37 54 58 librairie.lalitote@gmail.com

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English :

La litote bookshop and painter Emmanuelle Williot offer a plant-based printing workshop.

Places are limited, so register as soon as possible by phone or e-mail.

Last year, this activity was a great success and a real pleasure for participants, so don’t hesitate to give it a try.

L’événement Atelier impression végétale Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65