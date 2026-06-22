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Concert Villeneuve Le don de l’eau Villeneuve

Concert Villeneuve Le don de l’eau Villeneuve

Concert Villeneuve Le don de l’eau Villeneuve vendredi 31 juillet 2026.

Adresse
Place de l'église
Ville
12260 Villeneuve
Département
Aveyron
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Tarif
0 Tarif enfant

Villeneuve

Concert Villeneuve Le don de l’eau

Place de l’église Villeneuve Aveyron

Tarif : – – EUR
0
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Le spectacle Le don de l’eau , ce sont des histoires, des chansons, plusieurs voix, plusieurs langues, un hymne à ce trésor dont nous sommes faits.
Pour ce concert, Do Montebello a souhaité réunir des poésies d’auteures et d’auteurs passionnés d’océan et de rivières, des chansons du monde où le murmure, le souffle, la mélodie de l’eau nous font nous relier à une source intérieure. Sont réunis sur scène trois artistes ; les guitaristes Hervé Morisot et Thierry Rougier aux côtés de l’auteur-interprète Do Montebello pour un voyage hors du temps.  0  .

Place de l’église Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 86 26 11 34 

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English :

The show %AB *Le don de l’eau* %BB features stories, songs, many voices, many languages, and a hymn %E0 to this treasure of which we are made.

L’événement Concert Villeneuve Le don de l’eau Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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