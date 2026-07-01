Festi’Quilles Villeneuve Villeneuve
mercredi 22 juillet 2026 · Villeneuve
Informations pratiques
Villeneuve
Festi’Quilles Villeneuve
Boulevard Cardailhac Villeneuve Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Le jeu des quilles de huit est un sport traditionnel Aveyronnais réunissant toutes les générations. Venez l’essayer !
Le principe de ce jeu est simple faire tomber un maximum de quilles à l’aide d’une quille joueuse et d’une boule.
Vous voulez découvrir ce sport emblématique de l’Aveyron
Alors venez nombreux le 22 Juillet 2026 au terrain de pétanque de Villeneuve Boulevard Cardaillac.
Au programme
À partir de 16h, des instructeurs fédéraux vous initieront à la pratique des quilles de huit et des quilles au maillet (pas de réservation)
À 18h, des instructeurs fédéraux vous initieront à la pratique des quilles (pas de réservation)
À 19h démonstration/compétition par des joueurs aguerris
Animation : diverses animations par les associations villeneuvoises .
Boulevard Cardailhac Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 82 42
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English :
Eight-pin bowling is a traditional Aveyron sport that brings together all generations. Come and give it a try!
L’événement Festi’Quilles Villeneuve Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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