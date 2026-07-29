Concert Vincent Bidal et Julie Sevilla Fraysse Piano en Valois 2026 Eglise du Sacré-Cœur Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Concert Vincent Bidal et Julie Sevilla Fraysse Piano en Valois 2026

Eglise du Sacré-Cœur Bd René Chabasse Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 17:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Réunis par une même exigence musicale et une sensibilité profondément cinématographique, Julie Sevilla Fraysse et Vincent Bidal proposent un voyage au cœur des plus belles mélodies du grand écran.

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Eglise du Sacré-Cœur Bd René Chabasse Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr

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English :

United by a shared musical vision and a deeply cinematic sensibility, Julie Sevilla Fraysse and Vincent Bidal take listeners on a journey through the most beautiful melodies of the silver screen.

L’événement Concert Vincent Bidal et Julie Sevilla Fraysse Piano en Valois 2026 Angoulême a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême