Concert Vincent Bidal et Julie Sevilla Fraysse Piano en Valois 2026 Eglise du Sacré-Cœur Angoulême
dimanche 11 octobre 2026 · Eglise du Sacré-Cœur · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Concert Vincent Bidal et Julie Sevilla Fraysse Piano en Valois 2026
Eglise du Sacré-Cœur Bd René Chabasse Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 17:30:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Réunis par une même exigence musicale et une sensibilité profondément cinématographique, Julie Sevilla Fraysse et Vincent Bidal proposent un voyage au cœur des plus belles mélodies du grand écran.
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Eglise du Sacré-Cœur Bd René Chabasse Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr
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English :
United by a shared musical vision and a deeply cinematic sensibility, Julie Sevilla Fraysse and Vincent Bidal take listeners on a journey through the most beautiful melodies of the silver screen.
L’événement Concert Vincent Bidal et Julie Sevilla Fraysse Piano en Valois 2026 Angoulême a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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