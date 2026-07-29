Concert Vincent Bidal & Jam Session- Piano en Valois 2026 Rives de charente Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Concert Vincent Bidal & Jam Session- Piano en Valois 2026

Rives de charente 5 quai du halage Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 19:30:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Pour ce concert, Vincent Bidal revient à l’une de ses premières amours les standards de jazz, ces thèmes intemporels qui laissent place à la liberté, au swing et au dialogue entre musiciens.

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Rives de charente 5 quai du halage Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr

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English :

For this concert, Vincent Bidal returns to one of his first loves: jazz standards—those timeless tunes that leave room for freedom, swing, and musical dialogue among the musicians.

L’événement Concert Vincent Bidal & Jam Session- Piano en Valois 2026 Angoulême a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême