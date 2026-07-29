Concert Vincent Bidal & Jam Session- Piano en Valois 2026 Rives de charente Angoulême
mercredi 21 octobre 2026 · Rives de charente · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Concert Vincent Bidal & Jam Session- Piano en Valois 2026
Rives de charente 5 quai du halage Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 19:30:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Pour ce concert, Vincent Bidal revient à l’une de ses premières amours les standards de jazz, ces thèmes intemporels qui laissent place à la liberté, au swing et au dialogue entre musiciens.
.
Rives de charente 5 quai du halage Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For this concert, Vincent Bidal returns to one of his first loves: jazz standards—those timeless tunes that leave room for freedom, swing, and musical dialogue among the musicians.
L’événement Concert Vincent Bidal & Jam Session- Piano en Valois 2026 Angoulême a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Les Beaux Jours / Mercredis malins Expérience sensorielle de réalité virtuelle Musée du Papier Angoulême 29 juillet 2026
- Exposition L’Angoumois Fabuleuse terre romane Office de tourisme 16/9 Angoulême 30 juillet 2026
- Sortie canoë et patrimoine Ile de Bourgine Angoulême 30 juillet 2026
- Soirée au Bivouak DJ Move Yuh Butt Ile de Bourgines Angoulême 30 juillet 2026
- Les Beaux Jours Jeudis jeux de rue Waterplouf Angoulême 30 juillet 2026