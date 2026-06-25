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Concert Vincent Delerm BP 47 Portes-lès-Valence

Concert Vincent Delerm BP 47 Portes-lès-Valence jeudi 26 novembre 2026.

Lieu
BP 47
Adresse
1 rue Aragon
Ville
26801 Portes-lès-Valence
Département
Drôme
Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
38 38 38

Portes-lès-Valence

Concert Vincent Delerm

BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 20:00:00
fin : 2026-11-26 20:00:00

Date(s) :
2026-11-26

Un spectacle de Vincent Delerm ? C’est un moment suspendu, un silence autour des mots, un mélange de poésie, de nostalgie et d’humour discret.
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BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence 26801 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55  billetterie@train-theatre.fr

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English :

A show by Vincent Delerm? It’s a moment frozen in time, a silence surrounding the words, a blend of poetry, nostalgia, and subtle humor.

L’événement Concert Vincent Delerm Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme

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