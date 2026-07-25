Concert Violoncelles Saint-Doulchard
mercredi 5 août 2026 · Saint-Doulchard
Informations pratiques
Saint-Doulchard
Concert Violoncelles
1277 Route de Varye Saint-Doulchard Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-06
Deux soirées dédiées au violoncelle avec les professeurs et les stagiaires du stage Celli’Varye, dans un cadre convivial à Saint-Doulchard.
Dans le cadre du stage de violoncelle Celli’Varye, organisé du 1er au 7 août 2026, profitez de deux concerts mettant à l’honneur cet instrument. Le mercredi 5 août à 20h30, le Domaine de Varye accueille le concert des professeurs, avec les violoncellistes Valérie Kupiec et Sébastien Rateau. Le jeudi 6 août à 20h30, le Centre socio-culturel de Saint-Doulchard ouvre sa scène aux stagiaires pour un concert de restitution. Deux rendez-vous musicaux placés sous le signe du partage et de la découverte, proposés en entrée libre. .
1277 Route de Varye Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 59 86
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English :
Two evenings dedicated to the cello, featuring the instructors and participants of the Celli’Varye workshop, in a friendly setting in Saint-Doulchard.
L’événement Concert Violoncelles Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-07-25 par OT BOURGES
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