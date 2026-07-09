Informations pratiques

Saint-Doulchard

Journée festive

1277 Route de Varye Saint-Doulchard Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:30:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Une grande récré en famille ou pas avant la rentrée scolaire, entre jeux et concerts !

DÉS 14H30 JEUX + ANIMATIONS

+ DÉAMBULATION CLOWNESQUE avec la Cie La Quincaillerie



18H30 APÉRO CONCERT

COURS TOUJOURS Duo chanson française Clermond-Ferrand

https://www.facebook.com/duocourstoujours

20H30 CONCERT

MARTIN BOYER & SES MUSICIENS Chanson festive (35)

https://www.facebook.com/MartinBoyerOfficiel/

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Buvette + restauration sur place (crêpes, barbes à papa et food truck le soir)

+d’infos https://saint-doulchard-autrement.fr/journee-festive-de…

Avec le soutien de la Ville de Saint-Doulchard .

1277 Route de Varye Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire contact@saint-doulchard-autrement.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A great get-together—with or without the family—before school starts, featuring games and concerts!

L’événement Journée festive Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-07-09 par BERRY