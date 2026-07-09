Journée festive Saint-Doulchard
samedi 29 août 2026 · Saint-Doulchard
Informations pratiques
Saint-Doulchard
Journée festive
1277 Route de Varye Saint-Doulchard Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:30:00
fin : 2026-08-29 23:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Une grande récré en famille ou pas avant la rentrée scolaire, entre jeux et concerts !
DÉS 14H30 JEUX + ANIMATIONS
+ DÉAMBULATION CLOWNESQUE avec la Cie La Quincaillerie
18H30 APÉRO CONCERT
COURS TOUJOURS Duo chanson française Clermond-Ferrand
https://www.facebook.com/duocourstoujours
20H30 CONCERT
MARTIN BOYER & SES MUSICIENS Chanson festive (35)
https://www.facebook.com/MartinBoyerOfficiel/
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Buvette + restauration sur place (crêpes, barbes à papa et food truck le soir)
+d’infos https://saint-doulchard-autrement.fr/journee-festive-de…
Avec le soutien de la Ville de Saint-Doulchard .
1277 Route de Varye Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire contact@saint-doulchard-autrement.fr
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English :
A great get-together—with or without the family—before school starts, featuring games and concerts!
L’événement Journée festive Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-07-09 par BERRY
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