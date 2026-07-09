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AGENDA · Saint-Doulchard

Journée festive Saint-Doulchard

samedi 29 août 2026 · Saint-Doulchard

Journée festive Saint-Doulchard

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
1277 Route de Varye
Ville
18230 Saint-Doulchard
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Saint-Doulchard

Journée festive

1277 Route de Varye Saint-Doulchard Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:30:00
fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Une grande récré en famille ou pas avant la rentrée scolaire, entre jeux et concerts !
DÉS 14H30 JEUX + ANIMATIONS
+ DÉAMBULATION CLOWNESQUE avec la Cie La Quincaillerie

Léontine et Octavio


18H30 APÉRO CONCERT
COURS TOUJOURS Duo chanson française Clermond-Ferrand
https://www.facebook.com/duocourstoujours
20H30 CONCERT
MARTIN BOYER & SES MUSICIENS Chanson festive (35)
https://www.facebook.com/MartinBoyerOfficiel/
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Buvette + restauration sur place (crêpes, barbes à papa et food truck le soir)
+d’infos https://saint-doulchard-autrement.fr/journee-festive-de…
Avec le soutien de la Ville de Saint-Doulchard   .

1277 Route de Varye Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire   contact@saint-doulchard-autrement.fr

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English :

A great get-together—with or without the family—before school starts, featuring games and concerts!

L’événement Journée festive Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-07-09 par BERRY

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