Concert Vittorio Forte Piano en Valois 2026 Théâtre d’Angoulême Scéne Nationale Angoulême
mercredi 7 octobre 2026 · Théâtre d'Angoulême Scéne Nationale · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Concert Vittorio Forte Piano en Valois 2026
Théâtre d’Angoulême Scéne Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:30:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Vittorio Forte, né à Naples, est reconnu pour la virtuosité de son jeu et l’intensité poétique de ses interprétations.
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Théâtre d’Angoulême Scéne Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr
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English :
Vittorio Forte, born in Naples, is renowned for the virtuosity of his playing and the poetic intensity of his performances.
L’événement Concert Vittorio Forte Piano en Valois 2026 Angoulême a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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