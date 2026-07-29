UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Angoulême

Concert Vittorio Forte Piano en Valois 2026 Théâtre d’Angoulême Scéne Nationale Angoulême

mercredi 7 octobre 2026 · Théâtre d'Angoulême Scéne Nationale · Angoulême

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Théâtre d'Angoulême Scéne Nationale
Adresse
Avenue des Maréchaux
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif

Angoulême

Concert Vittorio Forte Piano en Valois 2026

Théâtre d’Angoulême Scéne Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:30:00
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-10-07

Vittorio Forte, né à Naples, est reconnu pour la virtuosité de son jeu et l’intensité poétique de ses interprétations.
  .

Théâtre d’Angoulême Scéne Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62  pianoenvalois@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vittorio Forte, born in Naples, is renowned for the virtuosity of his playing and the poetic intensity of his performances.

L’événement Concert Vittorio Forte Piano en Valois 2026 Angoulême a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

À voir aussi à Angoulême (Charente)