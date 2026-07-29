Concert Vittorio Forte Piano en Valois 2026 Théâtre d’Angoulême Scéne Nationale Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Concert Vittorio Forte Piano en Valois 2026

Théâtre d’Angoulême Scéne Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 14:30:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Vittorio Forte, né à Naples, est reconnu pour la virtuosité de son jeu et l’intensité poétique de ses interprétations.

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Théâtre d’Angoulême Scéne Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr

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English :

Vittorio Forte, born in Naples, is renowned for the virtuosity of his playing and the poetic intensity of his performances.

L’événement Concert Vittorio Forte Piano en Valois 2026 Angoulême a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême