Vicq-sur-Breuilh

Concert Vivaldi

Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 17:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Concert inédit dans les salles du musée L’Aria Parlante présente Vivaldi, Stabat Mater, Nisi Dominus

Anne Maugard direction artistique, mezzo-soprano

Mélanie Cazcarra, accordéon

Du baroque à l’accordéon… ça vous défrise ou bien ça vous électrise ? Pour le savoir, venez écouter ce duo dans cette création de Mélanie et Anne, toutes deux férues de ce style et enseignantes au CRR de Limoges. L’une nourrie par sa pratique de l’orgue, l’autre par son expérience au sein d’ensembles prestigieux comme les Arts florissants, le Chœur de chambre de Namur ou Pygmalion, elles proposent une lecture audacieuse et poétique de deux chefs-d’œuvre du maestro de Venise. .

Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Vivaldi

L’événement Concert Vivaldi Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Briance Sud Haute-Vienne