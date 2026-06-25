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AGENDA · Portes-lès-Valence

Concert voix du monde Tallisker & Melina BP 47 Portes-lès-Valence

samedi 28 novembre 2026 · BP 47 · Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
BP 47
Adresse
1 rue Aragon
Ville
26801 Portes-lès-Valence
Département
Drôme
Tarif
28 28 28

Portes-lès-Valence

Concert voix du monde Tallisker & Melina

BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:00:00
fin : 2026-11-28 20:00:00

Date(s) :
2026-11-28

Tallisker, c’est une pop sans frontière qui irradie. Écoutez Bagatelle on en redemande & Melina, c’est une pop orientale vagabonde, joliment innovante.
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BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence 26801 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55  billetterie@train-theatre.fr

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English :

Tallisker is radiant, borderless pop. Listen to “Bagatelle”—you’ll want to hear it again and again. And “Melina” is a beautifully innovative, wandering, Eastern-inspired pop track.

L’événement Concert voix du monde Tallisker & Melina Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme

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