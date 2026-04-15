Concert VT Trio, Ferme familiale Gustave Courbet, Flagey

Concert VT Trio Dimanche 7 juin, 15h00 Ferme familiale Gustave Courbet Doubs

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Venez profiter du concert de VT Trio, avec Vladimir Torres à la contrebasse, Martin Schiffmann au piano et Tom Moretti à la batterie.

Vladimir Torres est un bassiste contrebassiste, compositeur et arrangeur de renom, avec une carrière de 25 ans dans l’industrie musicale. Autodidacte, Il a commencé à jouer de la musique dès son plus jeune âge, avec une passion tardive pour la basse puis la contrebasse.

Au fil des ans, Vladimir Torres a travaillé avec de nombreux artistes, en tant que sideman, compositeur et arrangeur. Il a participé à la réalisation d’une cinquantaine d’albums, dans des genres allant du jazz au rock en passant par la musique latine. Son talent et sa créativité ont été largement reconnus dans l’industrie musicale, ce qui l’a amené à collaborer avec des artistes tels que Ritary Gaguenetti, Fayçal Salhi, Marion Roch, Ricardo Torres Maher Beauroy, Hugo Diaz et bien d’autres, avec qui il a parcouru le monde au fil des ans.

Il a également participé à la création de quatre spectacles en duo Danse et contrebasse et une pièce de théâtre.

En plus de ses collaborations avec d’autres artistes, Vladimir Torres a également sorti trois albums sous son nom. Son prochain album, « RUSH », est prévu pour septembre 2025. Pour son quatrième opus « RUSH », Vladimir propose une invitation au voyage sous toutes ses formes. Explorant dans ses compositions un large éventail de sentiments et de sensations, offrant, une fois encore, une musique riche d’influences autant du monde que pop. Ce nouvel opus marque une étape importante dans son parcours artistique, proposant un univers musical à la fois audacieux et raffiné. Composé exclusivement de créations originales, « Rush » explore une palette sonore variée, mêlant avec maestria des formations allant du quintet au trio, en passant par des duos intimistes et des pièces en solo.

Pour ce projet, Vladimir Torres s’affranchit de toute contrainte d’arrangement, offrant ainsi une liberté totale qui se traduit par une richesse et une diversité remarquables dans les compositions. Chaque morceau est pensé comme une expérience unique, où la virtuosité instrumentale rencontre une profonde sensibilité musicale.

Ferme familiale Gustave Courbet 28 Grande Rue, 25330 Flagey Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « fermecourbet@doubs.fr »}] Cette ancienne ferme de Régis Courbet, père du maître peintre d’Ornans, est aujourd’hui un lieu d’expositions temporaires, de concerts, de conférences, de théâtre, d’ateliers d’art plastique, d’activité jardin et de plein air. Vous pourrez vous rafraîchir au café de Juliette ou en apprendre plus sur le maître du réalisme en peinture. Parking sur place | Lieu accessible pour les personnes à mobilité réduite | Entrée gratuite.

Venez profiter du concert de VT Trio, avec Vladimir Torres à la contrebasse, Martin Schiffmann au piano et Tom Moretti à la batterie.

© L’Horizon Violet