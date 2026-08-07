UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Louis

Concert Vuelvo al Sur Fondation Fernet-Branca Saint-Louis

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Louis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
2 rue du Ballon
Ville
68300 Saint-Louis
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Saint-Louis

Concert Vuelvo al Sur Fondation Fernet-Branca

2 rue du Ballon Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion de ces Journées Européennes du Patrimoine, nous vous invitons à vous immerger dans l’univers envoûtant du tango. Plus qu’une musique ou une danse, le tango est un patrimoine vivant. Il est né à la fin du XIXème siècle sur les rives du Río de la Plata, au croisement des traditions locales, des rythmes africains et des cultures d’immigrants européens.

Le Quatuor Silencio de Tango fait revivre cette histoire fascinante. Des classiques nostalgiques de l’âge d’or aux sonorités modernes et audacieuses du tango nuevo. Ce concert retrace l’évolution d’un genre qui a conquis le monde entier jusqu’à être inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Piano: Chloé Pfeiffer
Bandoneón: Maxime Point
Violon: Juan María Braceras
Bajo: Federico Abraham
Guitare et Voix: Fabián Cardozo 0  .

2 rue du Ballon Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 10 77  info@fondationfernet-branca.org

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English :

L’événement Concert Vuelvo al Sur Fondation Fernet-Branca Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue

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