Concert ¿Who’s the Cuban? Giffaumont-Champaubert samedi 30 mai 2026.
Giffaumont-Champaubert
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
2026-05-30
Tout public
Concert gratuit dans le cadre du Festival Moov’O’Der.
¿Who’s The Cuban? est un groupe franco-international de sept musicien·nes qui jouent avec les styles comme avec les frontières. Entre pop décalée, rock électrique et grooves afro-cubains secoués, ils fabriquent un son libre, dansant, indocile. .
+33 3 26 72 62 80 moovoder@lacduder.com
