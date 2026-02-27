Concert ¿Who’s the Cuban? Giffaumont-Champaubert

Concert ¿Who’s the Cuban?

Concert gratuit dans le cadre du Festival Moov’O’Der.

¿Who’s The Cuban? est un groupe franco-international de sept musicien·nes qui jouent avec les styles comme avec les frontières. Entre pop décalée, rock électrique et grooves afro-cubains secoués, ils fabriquent un son libre, dansant, indocile. .

Station nautique et tout autour du Lac du Der Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80 moovoder@lacduder.com

