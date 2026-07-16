concert : Youngblood Brass band, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille

Informations pratiques

concert : Youngblood Brass band Mardi 6 octobre, 20h00 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Nord

27€ – billetterie en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T20:00:00+02:00 – 2026-10-06T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-06T20:00:00+02:00 – 2026-10-06T22:30:00+02:00

Youngblood Brass Band est un groupe américain de dix musiciens né à Madison, dans le Wisconsin. Depuis 2000, le groupe bouleverse les codes en mixant un esprit fanfare de La Nouvelle-Orléans avec une énergie provenant du punk et du hip-hop. Cette signature unique leur a permis de collaborer avec des figures majeures telles que Talib Kweli et d’être playlistés par Questlove. Réputé pour ses performances scéniques intenses et incendiaires, le groupe a vendu des concerts dans plus de 20 pays et s’est produit dans de prestigieux festivals mondiaux comme Glastonbury ou Roskilde. Au fil des ans, la formation a sorti plusieurs albums acclamés, notamment Unlearn (2000), center:level:roar (2003) — qui contient leur hymne « Brooklyn » — ainsi que Pax Volumi, signé sur le label Tru Thoughts. En parallèle de ses tournées, le groupe s’investit régulièrement dans des ateliers pédagogiques au sein des écoles et des universités pour transmettre l’histoire de la musique de La Nouvelle-Orléans et la culture hip-hop. Grâce à cet engagement et à sa virtuosité, le Youngblood Brass Band a acquis un véritable statut de groupe culte auprès des jeunes musiciens à travers le monde.

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille 59033 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 62 14 59 52 https://www.flow.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://agauchedelalune.tickandyou.com/home/2907-youngblood-brass-band.html »}] Le FLOW est l’équipement de la Ville dédié aux cultures urbaines.

Retrouvez YOUNGBLOOD BRASS BAND, le 06/10/26 au FLOW, pour un concert unique.