Informations pratiques

Cernay

Concert Yves Duteil, chemin d’écriture

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-31 20:00:00

fin : 2026-10-31 21:40:00

Date(s) :

2026-10-31

Un concert intimiste et poétique avec Yves Duteil, entre chansons, mots sensibles et émotion partagée.

Un concert intimiste où Yves Duteil dévoile son univers poétique à travers chansons et réflexions sur l’écriture. Une parenthèse musicale sensible et émouvante, portée par la douceur des mots et des mélodies. .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 46 80 20 contact.grun@ville-cernay.fr

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English :

An intimate, poetic concert with Yves Duteil, featuring songs, sensitive words and shared emotion.

L’événement Concert Yves Duteil, chemin d’écriture Cernay a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay