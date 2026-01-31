Concert Yves Duteil, chemin d’écriture Cernay
samedi 31 octobre 2026 · Cernay
Informations pratiques
Cernay
Concert Yves Duteil, chemin d’écriture
32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-31 20:00:00
fin : 2026-10-31 21:40:00
Date(s) :
2026-10-31
Un concert intimiste et poétique avec Yves Duteil, entre chansons, mots sensibles et émotion partagée.
Un concert intimiste où Yves Duteil dévoile son univers poétique à travers chansons et réflexions sur l’écriture. Une parenthèse musicale sensible et émouvante, portée par la douceur des mots et des mélodies. .
32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 46 80 20 contact.grun@ville-cernay.fr
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English :
An intimate, poetic concert with Yves Duteil, featuring songs, sensitive words and shared emotion.
L’événement Concert Yves Duteil, chemin d’écriture Cernay a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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