Concert Zamdane La BAM Metz

Après deux Olympia et un Zénith de Paris complets, Zamdane repart en tournée avec Le Spectacle RAHMA une création originale qui met en valeur son dernier album événement.

Porté par le succès de SOLSAD, l’artiste franco-marocain ouvre à présent un nouveau chapitre plus introspectif que jamais. Avec près de 200 000 albums vendus, Zamdane sera de retour en 2026 avec une tournée inédite à travers toute la France, la Belgique et le Luxembourg pour y présenter un tout nouveau show.Tout public

La BAM 20 Boulevard d’Alsace Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

After two sold-out Olympia concerts and a sold-out Zénith de Paris, Zamdane is back on tour with Le Spectacle RAHMA: an original creation showcasing his latest album.

Buoyed by the success of SOLSAD, the Franco-Moroccan artist now opens a new chapter, more introspective than ever. With almost 200,000 albums sold, Zamdane will be back in 2026 with an all-new tour across France, Belgium and Luxembourg, presenting a brand-new show.

