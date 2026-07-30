CONCERT Zaoui La Lune des Pirates Amiens

Informations pratiques

Amiens

CONCERT Zaoui La Lune des Pirates

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:00:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Zaoui

+ Blowsom

JEU. 19 NOVEMBRE 2026

20:00

Pop | FR

Après le succès phénoménal de Thérapie Taxi (+ 400.000 albums, 800M de streams, + de 350.000 spectateurs), Raphaël se lance en solo sous le nom de Zaoui, désormais seul maître à bord d’une pop irrévérencieuse, ultra efficace, aussi insolente qu’intime.

Après un premier album solo à succès et une tournée passée par l’Olympia, Zaoui signe un retour incandescent avec Toxic et Chic.

Entre désinvolture et fragilité assumée, il explore les vertiges d’une passion amoureuse où désir et douleur s’emmêlent.

Flow incisif, images fortes, refrain qui s’imprime instantanément un nouveau titre qui convoque l’ADN Thérapie Taxi, mais qui s’ancre dans l’identité unique de Zaoui.

Zaoui

+ Blowsom

JEU. 19 NOVEMBRE 2026

20:00

Pop | FR

Après le succès phénoménal de Thérapie Taxi (+ 400.000 albums, 800M de streams, + de 350.000 spectateurs), Raphaël se lance en solo sous le nom de Zaoui, désormais seul maître à bord d’une pop irrévérencieuse, ultra efficace, aussi insolente qu’intime.

Après un premier album solo à succès et une tournée passée par l’Olympia, Zaoui signe un retour incandescent avec Toxic et Chic.

Entre désinvolture et fragilité assumée, il explore les vertiges d’une passion amoureuse où désir et douleur s’emmêlent.

Flow incisif, images fortes, refrain qui s’imprime instantanément un nouveau titre qui convoque l’ADN Thérapie Taxi, mais qui s’ancre dans l’identité unique de Zaoui. .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

Zaoui

+ Blowsom

THU, NOVEMBER 19, 2026

8:00 PM

Pop | FR

Following the phenomenal success of Thérapie Taxi (over 400,000 albums sold, 800 million streams, and more than 350,000 concertgoers), Rapha%EBl is launching his solo career under the name Zaoui, now the sole master %E0 at the helm of an irreverent, ultra-effective pop sound that’s as bold as it is intimate.

After a successful debut solo album and a tour that included a stop at the Olympia, Zaoui makes a dazzling comeback with *Toxic* and *Chic*.

Balancing nonchalance with a self-assured fragility, he explores the dizzying heights of romantic passion where desire and pain intertwine.

With a sharp flow, powerful imagery, and a chorus that sticks in your head instantly, this new track channels the essence of Thérapie Taxi while remaining firmly rooted in Zaoui’s unique identity.

L’événement CONCERT Zaoui La Lune des Pirates Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS