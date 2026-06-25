Concert Zaza Fournier & Melissmell BP 47 Portes-lès-Valence

Portes-lès-Valence

Concert Zaza Fournier & Melissmell

BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif réduit

Enfant de moins de 13 ans, étudiant (moins de 30 ans), famille nombreuse, demandeur d’emploi, bénéficiaire minima sociaux, adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 20:00:00

fin : 2026-12-01 20:00:00

Date(s) :

2026-12-01

Zaza Fournier Plus qu’un concert, Fièvre Humaine est un objet pluriel, à la croisée de la chanson, de la poésie et de l’electro.



Melissmell, c’est une voix poignante, abrasive et intensément libre. C’est un rock’n’roll dense qui frappe, qui claque

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BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence 26801 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 billetterie@train-theatre.fr

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English :

Zaza Fournier: More than just a concert, “Fièvre Humaine” is a multifaceted work, at the crossroads of song, poetry, and electronic music.



Melissmell has a poignant, raw, and intensely free voice. It’s dense, hard-hitting rock ’n’ roll that packs a punch.

L’événement Concert Zaza Fournier & Melissmell Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme