AGENDA · Vagney
Concert Ze Groop’ Chemin du Camping Vagney
jeudi 9 juillet 2026 · Chemin du Camping · Vagney
Informations pratiques
Vagney
Concert Ze Groop’
Chemin du Camping Camping du Mettey Vagney Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09 20:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Rock cuivré groovy, festif et punchy…que de la bonne musique !!!Tout public
0 .
Chemin du Camping Camping du Mettey Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 23 19 45
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English :
Groovy, festive, and punchy brass rock… nothing but great music!!!
L’événement Concert Ze Groop’ Vagney a été mis à jour le 2026-07-04 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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