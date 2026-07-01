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Concert Ze Groop’ Chemin du Camping Vagney

jeudi 9 juillet 2026 · Chemin du Camping · Vagney

Concert Ze Groop’ Chemin du Camping Vagney

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Chemin du Camping
Adresse
Camping du Mettey
Ville
88120 Vagney
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Vagney

Concert Ze Groop’

Chemin du Camping Camping du Mettey Vagney Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09 20:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Rock cuivré groovy, festif et punchy…que de la bonne musique !!!Tout public
0  .

Chemin du Camping Camping du Mettey Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 23 19 45 

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English :

Groovy, festive, and punchy brass rock… nothing but great music!!!

L’événement Concert Ze Groop’ Vagney a été mis à jour le 2026-07-04 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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