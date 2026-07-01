Concert Ze Groop’ Chemin du Camping Vagney

Informations pratiques

Vagney

Concert Ze Groop’

Chemin du Camping Camping du Mettey Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-07-09 20:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Rock cuivré groovy, festif et punchy…que de la bonne musique !!!Tout public

0 .

Chemin du Camping Camping du Mettey Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 23 19 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Groovy, festive, and punchy brass rock… nothing but great music!!!

L’événement Concert Ze Groop’ Vagney a été mis à jour le 2026-07-04 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES