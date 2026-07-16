Concert : Zed, Le Flow, Lille
vendredi 2 octobre 2026 · Le Flow · Lille
Informations pratiques
Concert : Zed Vendredi 2 octobre, 20h00 Le Flow Nord
Billetterie en ligne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T23:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T23:30:00+02:00
Après avoir marqué toute une génération avec 13 Block, Zed poursuit son parcours en solo et s’impose comme l’une des voix les plus singulières du rap français.
Entre mélodies mélancoliques, introspection et punchlines incisives, l’artiste de Sevran a su construire un univers personnel qui séduit un public toujours plus large. Avec Nephilim Part. I, son projet sorti en janvier 2026, il confirme son évolution artistique et son sens de la narration, tout en restant fidèle à l’authenticité qui a fait sa force. Sur scène, Zed livre des performances intenses où émotion, énergie et esthétique se rencontrent pour donner vie à un rap à la fois moderne et profondément ancré dans son époque.
Informations pratiques :
Vendredi 02 Octobre 2026
20h
Billetterie en ligne
Flow, 1 rue de Fontenoy, Lille
En collaboration avec @agauchedelalune_
Le Flow 1 Rue de Fontenoy, 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://agauchedelalune.tickandyou.com/home/2922-zed.html »}]
Le 2 octobre, laissez-vous emporter par l’univers de Zed lors d’un live exceptionnel au Flow.
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