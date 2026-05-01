Concert | Zélie aux Abattoirs Les Abattoirs Cognac

Cognac

Concert | Zélie aux Abattoirs

Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac Charente

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Si vous aimez Angèle, Yoa et Adé, vous aimerez Zélie! Poings serrés, sourcils froncés, intense et bouillonnante, Zélie chante et danse sa force et sa sensibilité dominante sur des chansons énergisantes et crues aux sonorités électroniques.

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Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 48 06 contact@lesabattoirs-cognac.fr

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English :

If you like Angèle, Yoa and Adé, you’ll love Zélie! Fists clenched, eyebrows furrowed, intense and bubbling, Zélie sings and dances her strength and dominant sensibility to energizing, raw songs with an electronic sound.

L’événement Concert | Zélie aux Abattoirs Cognac a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Cognac