Concert Zeze et Xabi au food-truck La Po’potes Food Truck La Po’Potes Aucun
Concert Zeze et Xabi au food-truck La Po’potes Food Truck La Po’Potes Aucun lundi 27 juillet 2026.
Aucun
Concert Zeze et Xabi au food-truck La Po’potes
Food Truck La Po’Potes AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 19:00:00
fin : 2026-07-27 21:30:00
Date(s) :
2026-07-27
La Po’Potes c’est un esprit guinguette, un foodtruck immobile vintage, avec une belle terrasse vue sur les montagnes, qui propose une cuisine entièrement artisanale avec des produits frais et locaux.
Concert Zeze et Xabi , musique du monde !
– Buvette et restauration au food-truck.
– Concert gratuit, chapeau à disposition sur le bar pour participer selon votre budget.
– Renseignements et réservation par SMS ou WhatsApp au 06 79 15 48 15. .
Food Truck La Po’Potes AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 79 15 48 15 lapopotes65@gmail.com
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English :
La Po’Potes has the spirit of a guinguette, an immobile vintage foodtruck, with a beautiful terrace overlooking the mountains, offering home-style cooking using fresh, local produce.
Zeze et Xabi concert, world music!
L’événement Concert Zeze et Xabi au food-truck La Po’potes Aucun a été mis à jour le 2026-05-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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