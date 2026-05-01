Soirée jeux avec la Guilde des Sept Vallées Tiers Lieu d’Azun Aucun
Soirée jeux avec la Guilde des Sept Vallées Tiers Lieu d’Azun Aucun vendredi 22 mai 2026.
Aucun
Soirée jeux avec la Guilde des Sept Vallées
Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22 22:00:00
Date(s) :
2026-05-22
La Guilde des Sept Vallées vous propose une nouvelle soirée de jeux ! Venez découvrir de nouveaux jeux et affronter les joueur.se.s de la vallée.
Gratuit. Boissons locales sur place.
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Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org
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English :
The Guilde des Sept Vallées invites you to a new evening of gaming! Come and discover new games and take on local players.
Free admission. Local drinks available.
L’événement Soirée jeux avec la Guilde des Sept Vallées Aucun a été mis à jour le 2026-05-07 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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