Aucun

Soirée jeux avec la Guilde des Sept Vallées

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

La Guilde des Sept Vallées vous propose une nouvelle soirée de jeux ! Venez découvrir de nouveaux jeux et affronter les joueur.se.s de la vallée.

Gratuit. Boissons locales sur place.

.

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Guilde des Sept Vallées invites you to a new evening of gaming! Come and discover new games and take on local players.

Free admission. Local drinks available.

L’événement Soirée jeux avec la Guilde des Sept Vallées Aucun a été mis à jour le 2026-05-07 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65