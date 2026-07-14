Concert Ziyad Al-Samman + Magi Merlin La Sirène La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Concert Ziyad Al-Samman + Magi Merlin

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 20:00:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Crooner charismatique et véritable bête de scène, ZIYAD chante l’amour, la perte et le désir de vivre entre groove flamboyant, synthés rétro et mélancolie pop. Une tornade live, poétique et libératrice !

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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

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English :

A charismatic crooner and true force of nature on stage, ZIYAD sings of love, loss, and the will to live, blending flamboyant grooves, retro synths, and pop melancholy. A poetic and liberating live whirlwind!

L’événement Concert Ziyad Al-Samman + Magi Merlin La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Nous La Rochelle