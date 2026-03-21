Informations pratiques

Mulhouse

Concert Zoe Heselton & Sister outsider

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-12 19:00:00

fin : 2026-11-12 20:00:00

Date(s) :

2026-11-12

La poétesse, songwriter, guitariste et chanteuse d’origine britannique basée à Strasbourg, Zoe Heselton, s’entoure de cinq musiciennes, rencontrées au fil des années. La magie opère avec ce folk incandescent , quelque part entre rituel chamanique et cri d’amour à la vie cabossée.

Empreinte de musiques traditionnelles, folk, blues et flamenco, de poésie spoken word, ainsi que d’une multitude d’influences éclectiques et expérimentales, la musique de Zoe Heselton est vivante et intime. Sa voix est grave et posée, sa guitare électrique incisive et sensible. Entre vulnérabilité et puissance, elle raconte les ténèbres et la réparation. Tantôt mélodieuses, tantôt dissonantes, ses chansons sont des litanies, des poèmes de tendresse et de rage. Avec ses Sisters, issues à la fois d’univers aussi divers que le free jazz, la noise et le post-punk, elle mêle sonorités actuelles (guitare électrique, basse) et anciennes (tanbur, luth à long manche ottoman-turc, vielle à roue, cloches de vache). Entre musiques traditionnelles, expérimentales, marginales et improvisées, elles évoquent un univers singulier, poétique et sincère, à l’intersection de ces différents courants musicaux. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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English :

L’événement Concert Zoe Heselton & Sister outsider Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace