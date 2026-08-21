Concertation quartier du Nouveau rivage : ateliers thématiques, Foyer Ferdinand-Buisson, Hazebrouck

Informations pratiques

Concertation quartier du Nouveau rivage : ateliers thématiques Mercredi 23 septembre, 18h00 Foyer Ferdinand-Buisson Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T18:00:00+02:00 – 2026-09-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T18:00:00+02:00 – 2026-09-23T20:00:00+02:00

Rue du Milieu à Hazebrouck, sur le site des anciens abattoirs et à proximité de l’Espace Flandre, le quartier du « Nouveau rivage » va être l’objet d’un important projet d’aménagement. Avec la création de logements, d’équipements dont le futur centre aquatique intercommunal et d’espaces publics de qualité, ce dernier a vocation à devenir un quartier attractif et vivant.

Contribuez au projet !

Une première phase de concertation est lancée afin d’associer l’ensemble des acteurs à l’élaboration du projet.

Habitants, associations, commerçants, entreprises, usagers… Votre avis compte ! Participez aux temps de concertation et partagez vos avis et propositions sur divers sujets concrets tels que les espaces publics et verts, les commerces ou encore les liaisons avec le centre-ville.

Rendez-vous mercredi 23 septembre à 18 h au Foyer Ferdinand Buisson à Hazebrouck pour un atelier participatif World café. Lors de cet atelier, vous pourrez échanger et partager vos idées sur différentes thématiques du projet.

Plus d’information :https://www.ca-coeurdeflandre.fr/quartier-du-nouveau-rivage-donnez-votre-avis

Foyer Ferdinand-Buisson rue Donckèle, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.ca-coeurdeflandre.fr/quartier-du-nouveau-rivage-donnez-votre-avis »}]

Le quartier du nouveau rivage à Hazebrouck va se métamorphoser. Des temps de concertation sont organisés pour associer l’ensemble des acteurs du quartier à l’élaboration du projet d’aménagement.