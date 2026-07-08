Concertôt Chloé Antoniotti Opéra de Limoges Opéra de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Concertôt Chloé Antoniotti Opéra de Limoges

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 19:00:00

fin : 2026-10-29 20:00:00

Date(s) :

2026-10-29

Pop instrumentale En collaboration avec la Fédération Hiero.

Les compositions de Chloé Antoniotti ne manquent pas de relief ! Cinématographique à souhait, son univers est profondément marqué par les œuvres de Hayao Miyazaki et la musique de Joe Hisaishi.

Pianiste autodidacte, Chloé Antoniotti raconte en mélodie des histoires sans paroles. Telle une orfèvre des synthétiseurs, elle use d’une infinité de sons pour enrober son piano d’une marque résolument pop.

Elle puise son inspiration auprès de grandes figures de la chanson française telles que Michel Legrand, Charles Aznavour et Barbara, et inscrit sa marque sonore dans une lignée propre à la French Touch.

Durée 1h. .

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : Concertôt Chloé Antoniotti Opéra de Limoges

L’événement Concertôt Chloé Antoniotti Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Limoges Métropole