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Concerts à la Salle Rouge Saint-Martin-Labouval

Concerts à la Salle Rouge Saint-Martin-Labouval

Concerts à la Salle Rouge Saint-Martin-Labouval mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : 112 Grand’Place

Ville : 46330 Saint-Martin-Labouval

Département : Lot

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Tarif : Gratuit

Saint-Martin-Labouval

Concerts à la Salle Rouge

112 Grand’Place Saint-Martin-Labouval Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-19

Durant les deux mois d’été, des artistes viennent à Saint-Martin-Labouval présenter leurs œuvres dans la Salle Rouge

Durant les deux mois d’été, des artistes viennent à Saint-Martin-Labouval présenter leurs œuvres dans la Salle Rouge. Cette salle municipale, anciennement l’épicerie du village, a été aménagée de façon à accueillir des expositions.

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112 Grand’Place Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie   sallerouge.expo@gmail.com

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English :

During the two summer months, artists come to Saint-Martin-Labouval to present their work in the Salle Rouge

L’événement Concerts à la Salle Rouge Saint-Martin-Labouval a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cahors Vallée du Lot

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