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Concerts à l’occasion de la Fête de la Sainte Cécile par La Sirène de Paris Le Pavillon de la Sirène Paris

samedi 21 novembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris

Concerts à l’occasion de la Fête de la Sainte Cécile par La Sirène de Paris Le Pavillon de la Sirène Paris

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Le Pavillon de la Sirène
Adresse
20 rue Dareau
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Libre participation </p>

À l’occasion de la Sainte-Cécile, les ensembles musicaux de La Sirène de Paris célèbrent la musique avec une soirée festive réunissant grands ensembles et formations de chambre.

À l’occasion de la Sainte-Cécile, les ensembles musicaux de La Sirène de Paris célèbrent la musique avec une soirée festive réunissant grands ensembles et formations de chambre.
Le samedi 21 novembre 2026
de 19h30 à 21h30
gratuit

Libre participation 

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-21T20:30:00+01:00
fin : 2026-11-21T22:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-21T19:30:00+02:00_2026-11-21T21:30:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau  75014 Paris
https://lepavillondelasirene.fr/agenda/la-sirene-fete-la-sainte-cecile-concerts +33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/


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