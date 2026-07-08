Concerts à l’occasion de la Fête de la Sainte Cécile par La Sirène de Paris Le Pavillon de la Sirène Paris
samedi 21 novembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris
Informations pratiques
À l’occasion de la Sainte-Cécile, les ensembles musicaux de La Sirène de Paris célèbrent la musique avec une soirée festive réunissant grands ensembles et formations de chambre.
À l’occasion de la Sainte-Cécile, les ensembles musicaux de La Sirène de Paris célèbrent la musique avec une soirée festive réunissant grands ensembles et formations de chambre.
Le samedi 21 novembre 2026
de 19h30 à 21h30
gratuit
Libre participation
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-21T20:30:00+01:00
fin : 2026-11-21T22:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-21T19:30:00+02:00_2026-11-21T21:30:00+02:00
Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris
https://lepavillondelasirene.fr/agenda/la-sirene-fete-la-sainte-cecile-concerts +33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/
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