Concerts Alre’Orgues Auray
Concerts Alre’Orgues Auray lundi 24 août 2026.
Auray
Concerts Alre’Orgues
Eglise Saint-Sauveur Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 20:30:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
L’association Alre’Orgues vous propose une série de concerts dans les Eglises Saint Gildas (centre-ville) et Saint-Sauveur (Saint-Goustan)
Eddy Maucourt (chant et guitare espagnole) .
Eglise Saint-Sauveur Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32
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English : Concerts Alre’Orgues
L’événement Concerts Alre’Orgues Auray a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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