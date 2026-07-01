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Concerts au Bistrot Belles Vues à Calvignac Shoogly Peg pop et rock Calvignac

samedi 11 juillet 2026 · Calvignac

Concerts au Bistrot Belles Vues à Calvignac Shoogly Peg pop et rock Calvignac

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Bistrot Belles Vues
Ville
46160 Calvignac
Département
Lot
Tarif
Participation libre

Calvignac

Concerts au Bistrot Belles Vues à Calvignac Shoogly Peg pop et rock

Bistrot Belles Vues Calvignac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Le Bistrot associatif Belles Vues propose une série de concerts sur sa terrasse tout au long de l'été

Le Bistrot associatif Belles Vues propose une série de concerts sur sa terrasse tout au long de l'été. Des artistes variés se succéderont dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Venez nombreux au Bistrot Belles Vues !

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Bistrot Belles Vues Calvignac 46160 Lot Occitanie  

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English :

The community-run Bistrot Belles Vues is hosting a series of concerts on its terrace throughout the summer.

L’événement Concerts au Bistrot Belles Vues à Calvignac Shoogly Peg pop et rock Calvignac a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Figeac

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